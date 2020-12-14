Орловцев предупредили о надвигающейся метели

В регион идут снегопады и гололед.

Пресс-служба УГИБДД по Орловской области предупредила жителей региона о надвигающемся ненастье.

— В ближайшее дни в Орле и по области ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде снегопада, метели, гололеда, — сообщили в ведомстве.

По данным gismeteo.ru, сегодня в Орле выпадет 8,2 мм осадков. Это почти 20% месячной нормы.

Спасатели напоминают орловцам о вероятности роста числа ДТП из-за непогоды. Пешеходов также просят проявить бдительность и переходить дорогу только в разрешенных местах. В случае возникновения ЧС следует сразу обращаться за помощью к специалистам.

ИА «Орелград»