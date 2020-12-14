Под Орлом молодой водитель сбил женщину на «зебре»

Пострадавшую пришлось госпитализировать.

Вчера, 13 декабря в Ливнах произошло ДТП на пешеходном переходе. Молодой водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре».

В УГИБДД по Орловской области рассказали, что инцидент произошел около 01.30 на улице Октябрьской. Сообщается, что 19-летний водитель «Хендэ» не уступил дорогу и сбил 53-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

С места аварии пострадавшую увезли в Ливенскую ЦРБ. Женщину пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»