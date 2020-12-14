Путин пожелал успехов орловским единороссам

Они приняли участие в первом социальном онлайн-форуме

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин и волонтеры из Орловской области приняли участие в первом социальном онлайн-форуме с участием волонтеров «Единой России». С добровольцами встретились президент Владимир Путин, председатель ЕР Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«На ту партию, от решений которой зависит экономика страны, обороноспособность государства, состояние системы здравоохранения, образования — всегда ложится особая ответственность за результаты работы государства. И это большая очень нагрузка. Но подтверждать её нужно знаете чем? Искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека. Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов», — сказал Путин.

Он поддержал предложения волонтеров, в том числе продление 30%-ной скидки на оплату пошлин через Госуслуги, страхование учителей от риска заразиться коронавирусом, упрощение требований к онлайн-аптекам при торговле безрецептурными лекарствами.

Участие Путина в социальном форуме подчеркивает важность работы волонтеров, считает Музалевский. Он напомнил, что волонтерский центр «Единой России» с марта совершил более 4 тысяч доставок продуктов и лекарств и обработал более 16 тысяч звонков.

«Нуждающимся жителям доставлено около 20 тысяч бесплатных продуктовых наборов. Продукты питания получили и наши медики. Двум лечебным учреждениям партия передала автомобили, чтобы врачи могли быстрее приезжать на вызовы. От всего сердца благодарю наших волонтёров, депутатский корпус, партийцев, всех неравнодушных людей за очень важный ежедневный труд. И сегодня эта работа продолжается. Мы будем делать всё возможное, чтобы приблизить победу над пандемией», — подчеркнул спикер облсовета.

Добавим, что волонтерский центр «Единой России» в Орловской области возглавляет Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»