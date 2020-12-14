В Орле два пьяных подростка избили мужчину

14.12.2020 | 12:55 Новости, Происшествия

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На 17-летних парней завели уголовное дело.

СК по Орловской области завел уголовное дело на двух 17-летних парней, которые избили случайного прохожего. Инцидент произошел 10 декабря в Северном районе города.

По версии следствия, подростки были пьяны. Они «тусовались» неподалеку от какой-то торговой точки. По неназванной причине парни «вступили в конфликт» с 35-летним мужчиной и избили его.

Уголовное дело завели по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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