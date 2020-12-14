В Орле на выходных случился мусорный кризис

«Экологистик» устроил в городе новую свалку.

В минувшие выходные общественное движение «Граждане Орла» выложило в Сети видео о появлении новой свалки в черте города. Мусоровозы «Экологистика» сгружали мусор на территории «Спецавтобазы». После огласки в СМИ мусор убрали. В пресс-службе регоператора мусорной реформы «Зеленая роща» заявили, что не допустят срыва вывозов отходов.

Напомним, 11 декабря мусороперерабатывающий завод «ЭкоСити» прекратил свою работу. Одной из причин директор предприятия Юрий Парахин назвал долги со стороны регоператора.

— Региональный оператор «УК «Зеленая роща» Орел, не понимая происходящей ситуации, ничего лучшего не придумал, как начать свозить мусор города Орла на свободную площадку в городской черте, — рассказали активисты движения «Граждане Орла». — Площадка для этого не предназначена, она не оборудована даже забором. Она не внесена в территориальную схему обращения с ТКО. Ветер разносит мусор на десятки метров вокруг.

По информации общественников, мусор на «Спецавтобазу» привезли машины «Экологистика». 13 декабря, после огласки в местных СМИ, мусор с городской территории убрали. Активисты задаются вопросами, кто вообще дал разрешение разгружать мусор на территории муниципального предприятия, и как регоператор согласился на складирование ТБО в неположенном месте.

Вчера, 13 декабря пресс-служба «Зеленой рощи» заявила, что «региональный оператор не может допустить срыва вывоза отходов на территории Орловской области». Размещение ТКО на полигоне «Экостройсервис» в компании назвали «вынужденной и временной мерой», с целью недопущения «мусорного коллапса».

С территории Орла 13 декабря мусор увезли на мценский полигон. Хотя согласно утвержденной схеме обращения с отходами мусор из Орла и восьми районов области должны везти на «ЭкоСити». По информации «Зеленой рощи», такое решение было принято «на основании приказа Департамента ТЭК ЖКХ».В компании добавили, «деятельность регионального оператора и благополучие жителей Орла и Орловской области не могут зависеть от чьих-либо прихотей». Очевидно, имеется ввиду закрытие «ЭкоСити». При этом в сообщении пресс-службы «Зеленой рощи» нет ни слова о долгах регоператора перед заводом.

«Граждане Орла» обратились к прокурору Орловской области с просьбой разобраться в происходящем, провести проверку и наказать виновных.

ИА «Орелград»