В Орле пожарные сняли с дерева котенка

14.12.2020 | 11:08 Новости, Происшествия

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Спасателей поблагодарил в Сети местный житель.

Орловец поблагодарил в Сети спасателей, которые сняли с дерева котенка. Об инциденте, который произошел вечером 13 декабря, рассказал автор поста «ВКонтакте» Антон Мельников.

Котенок оказался на дереве перед домом №36 по улице Салтыкова-Щедрина. На фото видно, что в его спасении участвуют два служебных автомобиля.

Напомним, ранее в пресс-службе главка регионального МЧС рассказывали, что спасатели выезжают на помощь оказавшимся в беде животным, если в данный момент не требуется помощь людям.

ИА «Орелград»

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