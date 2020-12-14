В Орле пожарные сняли с дерева котенка

Спасателей поблагодарил в Сети местный житель.

Орловец поблагодарил в Сети спасателей, которые сняли с дерева котенка. Об инциденте, который произошел вечером 13 декабря, рассказал автор поста «ВКонтакте» Антон Мельников.

Котенок оказался на дереве перед домом №36 по улице Салтыкова-Щедрина. На фото видно, что в его спасении участвуют два служебных автомобиля.

Напомним, ранее в пресс-службе главка регионального МЧС рассказывали, что спасатели выезжают на помощь оказавшимся в беде животным, если в данный момент не требуется помощь людям.

ИА «Орелград»