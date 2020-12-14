В Орле родителям запретили приходить на новогодние утренники

14.12.2020 | 17:13 Новости, Общество

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Это еще одна мера против коронавируса

В Орловской области новогодние утренники в детских садах пройдут без участия родителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В школах области отменили новогодние мероприятия, а губернаторская елка пройдет онлайн.

По данным на 14 декабря 2643 дошкольника находятся на карантине, из них 10 – с коронавирусом и 2047 – с ОРВИ. Кроме того, на больничный из-за COVID-19 ушел 61 педагог. На карантин закрыты Знаменский детсад «Теремок» и Муравлевский детский сад Урицкого района.

«В школах региона, которые продолжают работать в очном режиме, 754 педработника находятся на больничном. Из них у 165 подтвержден коронавирус. В настоящее время по ОРВИ закрыты 15 классов в 8 образовательных учреждениях в Орле, по COVID-19 в 23 школах закрыты 37 классов. Всего 1282 ребенка находятся на карантине. 1821 ребенок переведен на индивидуальное дистанционное обучение по заявлению родителей», — рассказала пресс-служба.

ИА «Орелград»

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