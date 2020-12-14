В Орле выросли цены на ремонт жилья

14.12.2020 | 16:02 Новости, Строительство

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Всего за месяц ремонтные работы подорожали более чем на 3 процента.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в ноябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на непродовольственные товары повысились в среднем на 0,6 процента, а цены и тарифы на различные услуги выросли на 0,1 процента. Напомним, «локомотивом» инфляции в регионе стали продукты питания. Цена на некоторые из них, например, на масло подсолнечное, сахар и куриные яйца, взлетели стремительно.

Что касается остальных сфер, то в сфере наблюдаемых статистиками видов услуг в ноябре был отмечено рост цен на ремонт жилья — на 3,1 процента. Кроме того, отдельные виды медицинских и ветеринарных услуг за отчетный период времени подорожали на 1,4-3,3 процента.

«В группе непродовольственных товаров наблюдался рост цен на сковороды с антипригарным покрытием, металлочерепицу, дрели электрические, пасту зубную, крем для рук, жидкие чистящие и моющие средства — на 3,2-6,8 процента, — сообщает Орелстат. — При этом снизились цены на краску для волос, флеш-накопители USB, электрочайники, лампы светодиодные и тушь для ресниц — на 1,5-4,7 процента».

Кроме того, в Орловской области подорожали некоторые виды лекарственных препаратов отечественного производства. Так, от 3,3 до 8,2 процента стали дороже такие препараты как аспирин, эналаприл, поливитамины с макро- и микроэлементами, валидол, верошпирон и поливитамины без минералов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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