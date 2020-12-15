Еще 175 орловцев заразились коронавирусом

15.12.2020 | 11:15 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 18 511

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 175 орловцев, общее число случаев достигло 18 511, сообщили в федеральном оперштабе.

Кроме того, за день умерли два пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 226. Выздоровели 16 327 человек (+297).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 2 707 945, за сутки прибавилось 26 689 больных во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 2 149 610 человек (+24 183), умерли 47 968 (+577).

ИА «Орелград»

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