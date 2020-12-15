Один человек пострадал в аварии с грузовиком в Орле

Большегруз «догнал» легковушку перед кольцом на Раздольной.

Вчера, 14 декабря в Орле произошло ДТП. Неподалеку от разворотного кольца на улице Раздольной грузовик «догнал» иномарку. Водитель легкового автомобиля серьезно пострадал.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 11.00. 45-летний водитель МАЗа с полуприцепом ехал по улице Михалицына со стороны ТЦ «Линия» в сторону Раздольной. В районе дома №103 грузовик врезался в «Опель Астра», который ехал впереди в попутном направлении.

Сообщается, что 34-летний водитель «Опеля» получил травмы. С места ДТП его на скорой увезли в больницу. Мужчину госпитализировали.

ИА «Орелград»