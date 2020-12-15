Омелюсик покинул должность главврача поликлиники №3 в Орле

15.12.2020 | 13:06 Новости, Общество

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На его место назначили заведующего другой орловской поликлиникой.

Валерий Омелюсик покинул должность главврача поликлиники №3 в Орле. Об этом сообщили на официальном сайте медучреждения. Вместо Омелюсика поликлинику №3 теперь возглавляет бывший главврач поликлиники №5.

— С 15.12.2020 главным врачом БУЗ ОО «Поликлиника №3» назначен Селищев Роман Александрович, — сказано в сообщении на сайте поликлиники №3.

Кто займет место Селищева в поликлинике №5, пока неизвестно.

Слухи об увольнении Омелюсика с занимаемого поста ходили в Орле с ноября. Ранее он проиграл выборы в Орловский горсовет. На одном из недавних брифингов для СМИ глава областного депздрава Иван Залогин опроверг информацию об уходе Омелюсика, заявив, что «никаких кадровых решений не осуществлялось и не принималось».

ИА «Орелград»

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