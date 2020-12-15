Орловцы «бросились» за льготной ипотекой

Почти 900 человек в регионе воспользовались постановлением правительства РФ.

В Орловской области растет число желающих оформить ипотеку на льготных условиях. По данным регионального управления Росреестра, в текущем году орловцы зарегистрировали уже более 870 ипотек по сниженной процентной ставке.

«Наибольшая активность наблюдалась в июне, когда было зафиксировано 195 обращений орловцев за регистрацией «льготных ипотек», в июле и августе – 137 и 111 соответственно, — сообщила руководитель управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — А с сентября по ноябрь зарегистрировано 347 «льготных ипотек».

Напомним, постановление о программе льготной ипотеки под 6,5 процента годовых председатель правительства страны Михаил Мишустин издал в апреле 2020 года по поручению президента Владимира Путина. Это одна из мер социальной поддержки граждан, введенная из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Действие льготной ипотеки изначально было рассчитано до 1 ноября 2020 года, но недавно оно было продлено до 1 июля 2021 года. По условиям, ставка не выше 6,5 процента сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов – в других регионах страны.

Минимальный взнос составляет 15 процентов. Разницу между 6,5 процентами, которые платят заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. По прогнозам, в целом по стране программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»