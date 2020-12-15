Орлу подкинут денег на расселение «аварийки»

Фонд ЖКХ одобрил перечисление денег Орловской области.

Правлением Фонда ЖКХ приняты решения о перечислении в субъекты Российской Федерации 66,78 миллиарда рублей. Как уточняет департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, речь идет о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В его рамках федеральные средства перечисляются регионам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Из сообщения Фонда ЖКХ следует, что Орловская область получит свою долю. Наряду с Башкортостаном, Бурятией, Краснодарским краем, а также Волгоградской, Новосибирской и Смоленской областями она представила реестр контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, и ее заявка была одобрена. Всем этим регионам Фонд одобрил перечисление денег на общую сумму 323,29 миллиона рублей.

После этого объем финансирования и вырос до указанного уровня 66,78 миллиарда. Из них в рамках этапа 2019-2020 годов программы переселения в регионы было направлено 33,53 миллиарда рублей, в рамках этапа 2020-2021 годов программы — 22,94 миллиарда, в рамках этапа 2021-2022 годов — 10,31 миллиарда рублей, в том числе по заявкам на дополнительный лимит.

ИА «Орелград»