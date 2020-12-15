Сотрудникам орловских детсадов пообещали премии

Ранее им урезали зарплаты.

Мэр Орла Юрий Парахин пообещал выдать премии сотрудникам детсадов, которым ранее урезали зарплаты. Об этом он рассказал в соцсетях.

Пресс-служба мэрии напоминает, что зарплату вспомогательному персоналу детсадов с октября урезали на 3 тыс. рублей из-за результатов проверки федерального казначейства. Ведомство усмотрело нарушение ТК РФ в том, что орловские «нянечки» работают по 12 часов в день, а не 10, как положено.

Принятое решение вызвало негодование сотрудников детсадов, зарплата которых итак невелика. Власти Орла признали, что 3 тыс. рублей – это значимая сумма для данной категории работников. Парахин просил «2-3 месяца» на решение проблемы.

-Сегодня было принято окончательное, единственно правильное решение – оказать вспомогательному персоналу детских садов материальную помощь. Она позволит возместить потерю части заработной платы за период с 1 октября по 31 декабря текущего года, — написал Парахин в социальных сетях.

При этом мэр Орла не указал величину обещанной премии. Он сообщил лишь, что «материальная помощь поступит в срок с 17 по 22 декабря текущего года».

А на первую же сессию горсовета в 2021 году администрация Орла собирается вынести новый порядок оплаты труда в дошкольных учреждениях.

ИА «Орелград»