Суд обязал орловца отремонтировать чужой автомобиль

Мужчина арендовал машину и угодил на ней в аварию.

Любопытное гражданское дело рассмотрел суд Залегощенского района Орловской области. Один местный житель подал иск к другому жителю с требованием взыскать с него материальный ущерб по договору аренды. Как пояснили в пресс-службе районного суда, ранее мужчины заключили договор аренды транспортного средства.

Истец сдал ответчику свою машину, то есть передал ему авто во временное пользование. Арендатор принял на себя обязательства по сохранности арендуемого имущества. Договором было предусмотрено, что в случае утраты или повреждения автомобиля он должен возместить владельцу причиненный им ущерб или предоставить равноценный автомобиль в течение 5 дней после утраты или повреждения.

Кроме того, было предусмотрено начисление пени за просрочку возмещения ущерба. Дальнейшие события для арендатора пошли по худшему сценарию. На чужом автомобиле он угодил в дорожно-транспортное происшествие, причем произошло оно по его вине. Автомобиль получил механические повреждения. Ответчик написал владельцу машины расписку, в которой признал, что она пострадала по его вине.

Он также обязался за свой счет произвести ремонт, но обещания своего не выполнил. Уставшему ждать автовладельцу пришлось обратиться в суд. Ответчик в судебное заседание не явился, но суд счел возможным рассмотреть спор и без его участия. В результате исковые требования были удовлетворены.

ИА «Орелград»