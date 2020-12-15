В Орле арестованы все трое подозреваемых по делу «свидетелей Иеговы»

Одному из них предъявлено обвинение в организации деятельности запрещенного сообщества.

Все трое подозреваемых по новому уголовному делу «свидетелей Иеговы» в Орле находятся под стражей. 14 декабря в СК по Орловской области сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте третьего подозреваемого по делу. Двух других ранее уже отправили в СИЗО.

Как уже писал «Орелград», недавно стало известно, что последователи запрещенного в РФ движения «Свидетели Иеговы» продолжили свою деятельность в Орле и после ареста своего бывшего руководителя — гражданина Дании Денниса Кристенсена. В 2018 году Железнодорожный суд Орла приговорил его к 6 годам заключения по статье 282 УК РФ. В ходе предварительного расследования выяснилось, что на замену Кристенсену из Ставропольского края в Орле пришел новый человек.

По версии следствия, трое мужчин являются членами Совета старейшин собрания «Свидетели Иеговы Орел». Они выполняли организационные функции, созывали собрания и формировали их повестки. Напомним, чтобы не привлечь внимание правоохранителей, эти собрания проводили в режиме видеоконференции.

В СК сообщили, что арестованному третьему члену сообщества предъявлено обвинение по статье об организации деятельности экстремистской организации. Двое других «свидетелей Иеговы» пока находятся в статусе подозреваемых.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»