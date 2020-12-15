В Орле открылись елочные базары

Купить новогоднее дерево можно в 16 торговых точках.

Сегодня, 15 декабря, в Орле начали работать елочные базары. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Работа торговых точек продлится до 31 декабря.

Всего в городе развернули торговлю елками на 16 площадках. Это улица Октябрьская в районе дома №57; переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»); улица Пушкина в районе дома №20; Комсомольская площадь в районе дома №77. Четыре елочных базара открылись на улице Комсомольской: напротив домов №№78б, 242, 356 и 384.

В Северном районе базары работают на улице Дмитрия Блынского в районе дома №2; улице Металлургов (район памятника «Металлург»); на Раздольной в районе дома №86.

В Советском районе – на площади Маршала Жукова, улице Октябрьской в районе дома №60 и дома №120; улице 8 Марта в районе дома №19, на улице Саханской в районе дома №2.

На орловских новогодних базарах продаются ели из Пермского края и Липецкой области, сосны — из Ульяновской, Пензенской и Брянской областей, пихты — из Липецкой области и Дании.

ИА «Орелград»