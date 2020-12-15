В Орле пенсионерка и её сын погибли от угарного газа

15.12.2020 | 15:27 Важное, Новости, Происшествия

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Следственный комитет начал проверку

В квартире в Северном районе Орла обнаружены тела пенсионерки и ее 53-летнего сына, сообщили в Следственном комитете. По предварительной версии, они отравились угарным газом.

«Предварительно установлено, что в ночь с 14 на 15 декабря в данной квартире из-за неосторожного обращением с огнём произошло задымление, в результате чего наступили тяжкие последствия — гибель двух лиц», — говорится в сообщении.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего.

ИА «Орелград»

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