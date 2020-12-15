В Орловской области 88 медработников привились от коронавируса

В регионе стартовала плановая вакцинация от коронавируса.

До нового года власти Орловской области планируют получить около 2000 доз вакцины от коронавируса. Плановая вакцинация от новой инфекции в регионе уже идет. По информации губернатора Андрея Клычкова, 88 медиков привили вакциной «Cпутник V».

Как рассказал глава региона в прямом эфире в соцсетях, Орловская область получила 700 доз отечественной вакцины. В первую очередь от коронавируса прививают медработников, учителей и соцработников.

Напомним, ранее стало известно, что тем, кто переболел коронавирусом за последние 6 месяцев, прививка не положена.

По информации главы областного депздрава Ивана Залогина, новые партии вакцины от коронавируса в регион должны будут поступать еженедельно.

ИА «Орелград»