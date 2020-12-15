Запретные места Орла оборудуют постами

Мэрия задумалась о создании спасательных постов на водоемах.

Несмотря на то, что на дворе декабрь, администрация Орла уже думает об организации летнего отдыха горожан. Так, она издала постановление об организации работ спасательных постов на водных объектах города в 2021 году. Такие посты будут созданы в необорудованных местах массового отдыха населения на пруду «Силикатный» и на реке Ока в районе парка «Разградский». Всем этим займется МКУ «УКХ города Орла».

Этому же казенному учреждению поручено определить порядок привлечения общественных спасателей к работе в летний период и обеспечить их необходимым инвентарем. В частности, на каждом общественном посту должны присутствовать спасательный круг, конец Александрова и санитарная сумка.

Финансово-экономическому управлению администрации города поручено при формировании бюджета Орла на 2021 год предусмотреть «достаточное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья». Также деньги должны быть выделены на создание условий для массового отдыха жителей и обустройство таких мест. Обеспечение работы спасательных постов в необорудованных местах массового отдыха тоже должно найти финансовое отражение в бюджете.

ИА «Орелград»