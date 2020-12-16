Четверо пьяных орловцев украли строительные леса

16.12.2020 | 10:26 Новости, Происшествия

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Компания придумала, где взять денег на продолжение банкета.

В Орле трое мужчин и их спутница попались на краже строительных лесов. Компания решила сдать металлоконструкции, чтобы на вырученные деньги продолжить возлияния. Полицейские завели на всех четверых уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, происшествие произошло в Советском районе Орла. Патруль приметил группу нетрезвых граждан, которые куда-то несли металлические строительные леса. Как выяснилось, компания распивала алкоголь, а когда деньги на выпивку и закуску закончились, собутыльники решили сдать на металлолом леса, которые увидели неподалеку.

Злоумышленниками оказались 41-летний житель Сосковского района, двое жителей города Орла – 43-летний мужчина и 33-летняя женщина,  а также 52-летний житель Орловского района, рассказали в ведомстве. На них завели уголовное дело о краже. С подозреваемых взяли подписку о невыезде. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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