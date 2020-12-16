Коррупцию под Орлом победят за 45 тысяч рублей

В Мценске определились с планами по борьбе с коррупцией.

Власти Мценска утвердили муниципальную программу противодействия коррупции, действие которой рассчитано с 2021 по 2023 годы. За это время на нее планируется потратить из городского бюджета 45 тысяч рублей, или по 15 тысяч рублей в год. Впрочем, судя по паспорту программы, большинство запланированных мероприятий не потребуют финансирования. Они будут выполняться различными служащими в пределах их служебных полномочий.

При этом цель программы заключается в том, чтобы «сформировать систему противодействия коррупции в администрации города Мценска». Есть и более «мелкие» задачи, поставленные руководством города. В частности, за три года предстоит устранить коррупциогенность муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и укрепить доверие жителей к деятельности администрации города.

Также планируется активнее информировать местных жителей о том, что местные власти делают для борьбы с коррупцией, и увеличить число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование по антикоррупционной тематике. Возрасти должно и количество публикаций на данную тему в СМИ.

«Эффективная реализация антикоррупционной политики заключается в мониторинге уровня и структуры коррупции, который должен нести своевременно функцию диагностики, — считают авторы программы. — Одним из важнейших направлений антикоррупционной политики должно быть изменение общественного сознания по отношению к фактам злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях».

При этом они подчеркивают, что системное предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти возможно только при наличии комплексного планового подхода. Именно поэтому и понадобилась муниципальная программа с финансированием в 45 тысяч рублей.

ИА «Орелград»