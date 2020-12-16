«Мой бизнес» предупреждает о фейках в соцсетях

Сегодня в социальных сетях среди предпринимателей Орловской области распространяется фейковое сообщение о якобы планируемых новых ограничительных мерах.

Центр «Мой Бизнес» напоминает, что официальная информация, важная для работы бизнеса в Орловской области в период действия режима повышенной готовности (решения регионального оперштаба, указы губернатора, рекомендации и требования Роспотребнадзора) оперативно размещается на портале Орловской области и на сайте центра «Мой бизнес».

Для орловских предпринимателей продолжает работать бесплатная «горячая линия»: +7 (4862) 44-30-20. По телефону специалисты центра «Мой бизнес» сообщают актуальную для бизнесменов информацию и консультируют о мерах государственной поддержки.

Центр оказания услуг в Орловской области «Мой бизнес» призывает соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора для сохранения здоровья людей и здоровья бизнеса.

ИА «Орелград»