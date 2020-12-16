На заснеженной трассе под Орлом столкнулись две легковушки

16.12.2020 | 9:25 Новости, Происшествия

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В аварии пострадала женщина-водитель.

Вчера, 15 декабря около 09.00 на трассе Ливны-Крутое произошло ДТП. ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с другой легковушкой. В аварии есть пострадавший.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем «двенадцатой» была 32-летняя женщина. На встречной полосе ее автомобиль оказался потому, что водитель «не справилась с управлением». На фото с места аварии видно, что трасса не почищена.

Оказавшись на «чужой» стороне дороги, «двенадцатая» врезалась в «Ладу Гранта». В столкновении машин пострадала водитель ВАЗа. Женщина получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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