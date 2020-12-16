Новый рекорд: на Орловщине зафиксировали 180 новых случаев COVID-19

Также за сутки умерли три человека с коронавирусом

Орловская область вновь побила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 180 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 18 691.

Вместе с тем за день умерли три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 229. Выздоровели 16 579 человек (+252 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 2 734 454, за сутки диагноз подтвердился у 26 509 человек. С начала пандемии выздоровели 2 176 100 пациентов (+26 490), умерли 48 564 (+596).

ИА «Орелград»