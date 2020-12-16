Орел украсили к Новому году

Гирлянды, елки и световые конструкции уберут до Старого Нового года.

В Орле завершили процесс украшения города к Новому году. В пресс-службе мэрии рассказали, как нарядился город к празднику.

Самую высокую искусственную елку установили на площади Содружества. Это то самое 22-метровое дерево, которое несколько лет ставили на площади им. Ленина. В этом году на центральной площади города установили 17-метровую елку. Рядом с ней появился 12-метровый дуб. Дерево срубили специально, чтобы украсить им площадь.

На бульваре Победы установили 20-метровую елку, которую зовут Злата, напомнили в пресс-службе мэрии. Правда, почему именно это дерево получило это имя, не уточняется.

Две 14-метровые елки появились у «Дома быта» на площади Мира и перед Орловским городским центром культуры. А самые маленькие новогодние деревья установлены перед театром «Свободное пространство» и в Детском парке. Необычная елка из шариков и новая для Орла «елка-вертолет» достигают высоты 12 метров.

Помимо праздничных деревьев в городе установлены световые консоли, арт-объекты, домики-шале. Торговля в последних откроется уже в эту субботу, 19 декабря. Правда, чиновники попросили не приходить на новогоднюю ярмарку тех, кто заболел, а также беременных женщин и пенсионеров.

Демонтаж праздничного оборудования начнется 11 января 2021 года, уточнили в мэрии. К слову, орловцы почти каждый год просят чиновников не убирать украшения до Старого Нового года, который в России отмечают в ночь с 13 на 14 января.

ИА «Орелград»