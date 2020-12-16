Орловца обязали расплатиться за умершего человека

Суд вынес решение по делу о наследстве с банковским долгом.

Гражданское дело о взыскании задолженности по кредитному договору за счет наследственного имущества рассмотрел Залегощенский районный суд. Как пояснили в пресс-службе этого суда, иск подал банк. Из заявления финансовой организации следует, что между истцом и ныне уже покойным человеком был заключен договор на выдачу кредитной карты. Задолженность по ней, на дату обращения с иском в суд, превысила 26,7 тысячи рублей.

Поскольку заемщик умер, взыскать долг с него невозможно. Но банк воспользовался правом, которое кредиторам дает Гражданский кодекс РФ. Он гласит, что наследники, официально принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Единственное условие – отвечают они лишь в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Если долг превышает стоимость наследства, то погашается он частично, например.

В данном случае суд установил, что размер принятого наследником имущества превышает размер задолженности по кредитной карте умершего заемщика. В связи с этим ответчика обязали погасить долг в полном объеме. Кстати, если бы ответчик не принял наследство, то ему не пришлось бы отвечать по долгу наследодателя. Решение районного суда в законную силу еще не вступило. Возможно, наследник решит обжаловать его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»