Орловец тайком отвез овец в Москву и поплатился

Предприниматель оштрафован за перевозку животных без согласования.

Нарушение требований Федерального закона «О ветеринарии» вскрыли сотрудники территориального управления Россельхознадзора. Факт всплыл в ходе мониторинга электронного журнала государственной информационной системы «Меркурий». Благодаря ему специалисты узнали, что некий предприниматель отвез в Москву из Шаблыкинского района Орловской области 113 голов мелкого рогатого скота.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, животные были доставлены на один из убойных пунктов, расположенных в столице. Нарушение выразилось в том, что маршрут перевозки животных бизнесмен предварительно не согласовал с компетентным органом. Между тем, по закону, перевозка и перегон должны осуществляться по согласованию с органами госветнадзора, чтобы избежать возникновения и распространения болезней животных.

По факту нарушения предприниматель был привлечен к административной ответственности. Его пример может послужить хорошим уроком для других потенциальных нарушителей. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям напомнило жителям двух этих регионов о том, что для перевозки сельскохозяйственных животных надо подать в это ведомство заявление на выдачу согласования.

ИА «Орелград»