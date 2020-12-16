Орловские подушки помогут европейцам сохранять здоровье

Орловский производитель анатомических изделий «Асония» планирует поставлять продукцию собственного производства в страны Евросоюза.

ООО «Асония» 16 лет занимается разработкой и производством эксклюзивных анатомических изделий под одноименным брендом. Компания имеет патенты на собственное изобретение. Ее продукция признана дипломантом и лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Подушки, коврики, стельки и другие изделия для сохранения здоровья продаются много лет по всей стране. В планах орловской «Асонии» — продажа товаров в Словацкой Республике.

Подготовительная работа проводится совместно с привлечённой командой консультантов по экспортной деятельности. С 2018 году «Асония» является резидентом регионального Центра поддержки экспорта. Все эти годы компания планомерно идет к поставленной цели — освоению взыскательного рынка Восточной Европы, который предъявляет особо жесткие требования к качеству импортируемого продукта.

Совместной задачей специалистов Центра и компании стала детальная проработка дорожной карты последовательных действий для выхода на новые рынки сбыта. В частности, представители предприятия приняли участие в программе экспортной акселерации для субъектов МСП на базе Российского экспортного центра, а также получили ряд консультаций у профильных экспертов по выходу на внешние рынки.

Очередным успехом совместной работы стало получение компанией международного сертификата соответствия продукции требованиям рынка ЕС. Следующими шагами стали подготовка и перевод на английский язык презентационных материалов, а также поиск потенциальных контрагентов в странах Евросоюза. Для этого информация о предлагаемой продукции предприятия была представлена на международной электронной торговой площадке «Europages.com».

Это первые шаги большого экспортного пути орловского производителя в Европу.

Начать экспортировать в Орловской области легче, чем может показаться на первый взгляд. Профессиональную помощь для начала экспортной деятельности орловские предприятия могут получить в региональном Центре поддержки экспорта. Телефоны: +7 (4862) 44-02-65, + 7 (962) 477-71-71.

ИА «Орелград»