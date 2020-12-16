Орловские полицейские нашли больше 2000 литров «левого» алкоголя

За 10 дней полицейские провели почти 200 проверок.

Орловские полицейские за насколько дней изъяли из оборота более 2000 литров контрафактного алкоголя. В рамках спецоперации стражи порядка провели почти 200 проверок. Среди прочего они нашли торговку-рецидивистку, которая торговала «левым» спиртным в пивном ларьке. На женщину завели уголовное дело.

По информации пресс-службы УМВД, спецоперация «Алкоголь» шла 10 дней. За это время сотрудники ведомства провели 199 проверочных мероприятий и составили 18 протоколов об административных правонарушениях.

В частности, полицейские нашли 47-летнюю продавщицу пивного ларька, которая торговала «из-под полы» контрафактом. Примечательно, что женщина ранее уже попадалась на аналогичном правонарушении. На первый раз ее привлекли к административной ответственности, а сейчас на рецидивистку завели уголовное дело. Полицейские нашли в торговой точке более 50 литров спиртосодержащей жидкости. Ведется предварительное расследование.

ИА «Орелград»