Орловские власти опровергли слухи о новом локдауне

Региональный оперштаб выступил с официальным заявлением.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Орловской области выступил с официальным опровержением информации о якобы готовящемся локдауне. В сообщении информационного портала рассказали о «ложных» известиях о новых строгих ограничениях и попросили орловцев им не верить.

— В сети Интернет появились массовые фейковые сообщения о том, что региональный оперативный штаб <…> намерен в ближайшее время принять новые жесткие ограничительные меры. В частности, широко подается ложная информация о якобы планирующемся тотальном закрытии предприятий торговли, детских садов, МФЦ, спортивных объектов, учреждений культуры и т.д., — заявили в пресс-центре оперштаба. Правда, какие именно ресурсы якобы распространяют «фейковые сообщения», не уточняется.

В оперштабе эти «фейки» посчитали «попыткой посеять панические настроения и усилить тревогу в обществе», а также «дискредитировать органы государственной власти». Заодно за такими «новостями» усмотрели чье-то желание «создать ажиотажный спрос на товары первой необходимости и спровоцировать массовое недовольство населения».

— Обращаем внимание, что никаких реальных оснований для ужесточения ограничительных мер сегодня в Орловской области нет, — заверили в пресс-службе оперштаба.

Орловцев просят «не доверять недостоверной информации и анонимным источникам». Чиновники призвали граждан верить только данным правительства региона.

ИА «Орелград»