Под Орлом осудили крупную торговку амфетамином

Жительница Ливен решила сделать состояние на наркотиках.

Ливенский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело по обвинению ранее несудимой местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч.3 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и психотропных веществ в особо крупном размере).

Как следует из материалов, девушка была задержана в июле 2020 года. Сотрудники полиции задержали ее в тот момент, когда она собиралась заложить в тайник сверток с наркотиком. Вещество, изъятое из ее сумки, экспертом было идентифицировано как порошкообразное вещество, содержащее в своем составе кофеин и психотропное вещество – амфетамин.

Затем по месту жительства девушки был проведен обыск. В результате в кладовке были обнаружены еще 8 свертков с порошкообразным веществом, причем в семи пакетах масса наркотика превышала 20 и 30 гр. Согласно закону, партия более 10 гр амфетамина считается особо крупным размером.

Девушка активно сотрудничала со следствием. Она рассказала, что устроилась на работу в «интернет-магазин». Некий диспетчер присылал ей на телефон адреса, по которым были расположены тайники с оптовыми партиями наркотика. Задачей девушки было изымать их, фасовать на мелкие партии и закладывать в тайники. Во время одной из таких операций она и была задержана.

Девушка уверяла, что лично не знает никого из тех, кто также участвовал в этом преступном бизнесе. Однако ее обвинили в совершении преступных «действий группой лиц по предварительному сговору». Данная квалификация ужесточает наказание при вынесении приговора. В результате девушка получила 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»