В Орле грабитель покалечил жертве руку

Рецидивист напал на женщину в Железнодорожном районе города.

В Железнодорожном районе Орла произошло ограбление. Молодой человек напал на женщину, которую подкараулил возле магазина. Жертве понадобилась помощь медиков. Злоумышленника уже нашли. Им оказался ранее судимый 28-летний орловец.

В пресс-службе УМВД по Орловской области рассказали, что инцидент произошел в вечернее время. Выйдя из магазина, женщина обратила внимание на молодого человека, который стоял неподалеку, а потом пошел за ней. Через некоторое время она почувствовала удар в спину и упала, а неизвестный стал требовать у нее деньги. Женщина поняла, что на нее напал тот самый парень, что шел за ней от магазина. У орловчанки с собой не оказалось ни кошелька, ни сотового телефона. Грабителю пришлось довольствоваться небольшой суммой. Он забрал деньги и скрылся.

С помощью записей с видеокамер, расположенных поблизости от магазина, полицейские установили личность подозреваемого. Молодой человек, подходящий под описание жертвы, попал в объектив одного из устройств. Как рассказали в ведомстве, им оказался ранее судимый 28-летний орловец. Полицейские завели на него дело по статье «Грабеж». Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА «Орелград»