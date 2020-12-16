В Орле прокомментировали идею Путина

Президент поручил навести порядок в лесной отрасли.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел законопроект «Единой России» о внесении изменений в Лесной кодекс и рекомендовал его к принятию в первом чтении. Как сообщили в региональном отделении этой партии, в ближайшее время законопроект планируется обсудить с экспертами из разных регионов. Орловская область не может похвастать развитой лесной промышленностью, но изменения не обойдут стороной и ее.

В орловском отделении «Единой России» напомнили, что поправки в Лесной кодекс были подготовлены по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства указал, что лесозаготовки должны стать открытыми и прозрачными, что приведет к декриминализации отрасли. В частности, предлагается создание единой цифровой системы, в которой будет содержаться вся информация об обороте древесины. Также законопроект запрещает находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений и другое.

Инициативу прокомментировала депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко. По ее мнению, реформа в этой отрасли давно назрела. Она также напомнила, что с 1 января 2022 года по поручению президента Владимира Путина в России начнет действовать запрет на вывоз необработанной древесины.

«За год, который отведен на введение запрета, нам необходимо подготовить нормативную базу для приведения российского бизнеса, занятого в лесном хозяйстве, к новым условиям работы, — считает Ольга Пилипенко. — Предстоит наладить и перепрофилировать производства, сохранить и приумножить рабочие места. На данный момент законопроект готовится к первому чтению Государственной Думой. Лесная отрасль должна быть прозрачной и работать на благо страны».

ИА «Орелград»