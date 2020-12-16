Юморист рассказал, как священник сорвал его выступление на корпоративе орловского Сбербанка

По словам Алексея Смирнова, батюшка назвал его миниатюры «туфтой»

Юморист и сценарист Алексей Смирнов (Смирняга) рассказал, как священник фактически сорвал его выступление на корпоративе орловского отделения Сбербанка. Историю он вспомнил в интервью Юрию Дудю.

Мероприятие проходило несколько лет назад «в каком-то очень дорогом, как Эрмитаж, [зале] — ты заходишь, там всё богато, белые стены, люстры». Смирнов заявил, что рассадка была очень странной — сцена и гости располагались в разных концах зала. Почти никто из гостей не слушал их выступление с другим юмористом Антоном Ивановым (Бандерасом).

«Мы выступаем, никакого смеха, одна девочка хлопает иногда. И вдруг я вижу <…> что Бандерас глаза переводит, и наверх поднимает глаза. Я оборачиваюсь – и стоит мужик такой [и показывает скрещенные руки]», — рассказывает Смирнов.

Когда мужчина повторил этот же жест залу, все одобрительно захлопали. Тогда Смирняга сказал: «Передаем микрофон нашему лучшему другу, который продолжит показ миниатюр!»

«И он такой [говорит]: «Ну, туфта. Давайте выпьем, друзья…» — и какой-то тост говорит. Мы не понимаем, почему человек выходит на сцену… [А нам говорят]: «Да это местный батюшка». Я говорю: «Сейчас пост!» А нам говорят: «Да это брат директора банка». И мы уехали», — заключил комик.

Он добавил, что батюшка был «в бороде», но без рясы и креста.

ИА «Орелград»