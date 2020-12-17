Бюджету Орла дали еще 160 млн рублей на разблокировку счетов

Депутаты облсовета на внеочередной сессии согласовали поправки в бюджет.

Сегодня, 17 декабря состоялась внеочередная сессия Орловского облсовета. Одним из главных вопросов повестки стали поправки в бюджет текущего года. Среди прочего депутаты согласовали перечисление в казну Орла дополнительных 160 млн рублей.

В пресс-службе заксобрания отметили, что поправки в региональный бюджет принимают в связи с увеличением объема налоговых и неналоговых поступлений. Их сумма составила 495,7 млн руб., 290,4 млн руб. из которых — дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов. Так, 160 млн руб. предназначены для поддержки бюджета Орла.

— Сегодня в Орле сложилась очень непростая финансовая ситуация. Конечно, мы понимаем, что этой суммы недостаточно, но она позволит разблокировать счета образовательных учреждений областного центра, а также решить ряд других не менее важных проблем. Отмечу, что в бюджете будущего года мы совместно с Правительством области будем также изыскивать дополнительные средства как на погашение задолженности, так и поддержку наших муниципальных районов и городов, — сказал спикер облсовета Леонид Музалевский.

Еще 106,6 млн рублей поправками направили на увеличение выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, медорганизаций, которые оказывают помощь больным, зараженных COVID-19.

ИА «Орелград»