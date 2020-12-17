Еще четыре орловца умерли от коронавируса

Число летальных исходов в регионе достигло 233

За сутки еще четыре жителя Орловской области умерли от коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число летальных исходов в регионе достигло 233.

Вместе с тем за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 179 жителей Орловщины, количество случаев выросло до 18 870. Выздоровели 16 824 человека (+245 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 2 762 668, за день диагноз подтвердился у 28 214 человек во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 2 202 540 пациентов (+26 440), умер 49 151 (+587).

ИА «Орелград»