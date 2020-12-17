Орловцы массово перешли на высокие «налоговые» технологии

Жители региона все чаще регистрируются у налоговиков в электронном виде.

Любопытную тенденцию подметили сотрудники управления ФНС России по Орловской области. По их подсчетам, на сегодняшний день в регионе более половины регистрационных действий осуществляется с использованием интернета и электронных сервисов этой службы.

«За 11 месяцев текущего года в Межрайонную ИФНС России №9 по Орловской области поступило свыше 7 тысяч комплектов документов для государственной регистрации в электронном виде, что составляет более 50 процентов от общего количества заявлений, направленных в регистрирующий орган», — сообщили в областной налоговой службе.

Вероятно, импульс массовому внедрению высоких технологий придала пандемия новой коронавирусной инфекции. Ведь для предупреждения распространения COVID-19 самым безопасным и удобным является именно бесконтактный способ представления документов. Напомним, в этом году налоговики, как и другие ведомства, временно ограничивали личный прием граждан.

Новый функционал, который пришлось вводить из-за коронавируса, исключает личное посещение регистрирующего органа и получение документов, подтверждающих государственную регистрацию, на бумажном носителе. Затем ограничения были ослаблены, но орловцы, видимо, успели оценить удобства электронных сервисов.

«Кроме того, заявители, использующие электронный формат, освобождаются от уплаты государственной пошлины и необходимости нотариально заверять свою подпись, — подчеркнули в УФНС. — Оригиналы документов остаются у заявителя».

Отметим, что существует несколько способов подать документы через интернет. Сделать это можно, например, через портал госуслуг. Кроме того, сразу несколько сервисов работают непосредственно на сайте налоговой службы. Также подать документы возможно через нотариуса или МФЦ, которые подписывают их своей электронной подписью.

ИА «Орелград»