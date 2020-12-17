Орловская Росгвардия за год задержала 860 человек

17.12.2020 | 9:01 Новости, Общество

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Спикер облсовета Леонид Музалевский поблагодарил силовиков за работу

Управление Росгвардии по Орловской области подвело итоги своей работы за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба орловского облсовета, спикер которого Леонид Музалевский принял участие в совещании ведомства.

В 2020 году Росгвардия задержала 860 правонарушителей, пресекла 243 нарушения. Силовики передали 517 человек сотрудникам МВД, 3786 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу тревоги. В федеральный бюджет Росгвардия перечислила 93,42 млн рублей (98% от плана).

Во время пандемии коронавируса Росгвардия подключилась к информационной работе с населением – силовики вручили орловцам более 4000 уведомлений о соблюдении масочного режима. Также росгвардейцы ловили водителей и пассажиров общественного транспорта, нарушающих масочный режим.

Кроме того, за год спецназовцы изъяли более 9 кг взрывчатых веществ и около 100 различных боеприпасов.

«Росгвардейцы активно включились в работу по проведению профилактических мероприятий на улицах городов и разъяснительную работу с населением. Вместе с тем, они выполнили все поставленные перед ними задачи. За самоотверженный труд, стойкость духа и верность избранной профессии выражаю слова бесконечной благодарности сотрудникам Росгвардии. Ни секунды не сомневаюсь, что к моим словам присоединятся и наши граждане, чьё благополучие и покой охраняются днём и ночью», — сказал Музалевский.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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