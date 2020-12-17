Орловская Росгвардия за год задержала 860 человек

Спикер облсовета Леонид Музалевский поблагодарил силовиков за работу

Управление Росгвардии по Орловской области подвело итоги своей работы за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба орловского облсовета, спикер которого Леонид Музалевский принял участие в совещании ведомства.

В 2020 году Росгвардия задержала 860 правонарушителей, пресекла 243 нарушения. Силовики передали 517 человек сотрудникам МВД, 3786 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу тревоги. В федеральный бюджет Росгвардия перечислила 93,42 млн рублей (98% от плана).

Во время пандемии коронавируса Росгвардия подключилась к информационной работе с населением – силовики вручили орловцам более 4000 уведомлений о соблюдении масочного режима. Также росгвардейцы ловили водителей и пассажиров общественного транспорта, нарушающих масочный режим.

Кроме того, за год спецназовцы изъяли более 9 кг взрывчатых веществ и около 100 различных боеприпасов.

«Росгвардейцы активно включились в работу по проведению профилактических мероприятий на улицах городов и разъяснительную работу с населением. Вместе с тем, они выполнили все поставленные перед ними задачи. За самоотверженный труд, стойкость духа и верность избранной профессии выражаю слова бесконечной благодарности сотрудникам Росгвардии. Ни секунды не сомневаюсь, что к моим словам присоединятся и наши граждане, чьё благополучие и покой охраняются днём и ночью», — сказал Музалевский.

ИА «Орелград»