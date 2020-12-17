Орловские производители пообещали снизить цены на гречку

Мисельхоз рассказал, что одна из причин такого решения – богатый урожай.

Производители из Орловской области готовы снизить отпускные цены на гречку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз РФ.

СМИ рассказало, что глава министерства Дмитрий Патрушев провел с производителями различных категорий сельхозпродукции и продовольствия целый ряд встреч. По их итогам компании сразу в нескольких регионах объявили о готовности удешевить продукты.

— В ходе совещания по ситуации на рынке гречихи и гречневой крупы было отмечено, что в настоящий момент цены на эту продукцию стабилизировались. Этой тенденции в дальнейшем будет способствовать более высокий урожай данной культуры в текущем году, — заверили в министерстве.

Кроме того, сообщается, что производители Алтайского края, Орловской области и Республики Башкортостан, на которые приходится порядка 70% производства данной культуры в стране, уже заявили о намерении снизить отпускные цены на гречку.

ИА «Орелград»