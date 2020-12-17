Орловской области предрекли сокращение кадров

Численность рабочей силы в регионе уменьшится.

Государственная служба занятости Орловской области представила прогноз баланса трудовых ресурсов по региону на 2021-2023 годы. Подобные документы в каждом регионе составляются ежегодно в соответствии с методикой, утвержденной правительством страны. Для расчета используются данные различных ведомств, в том числе органов статистики, Пенсионного фонда РФ, образовательных организаций и т.д. Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, новое исследование предрекает региону снижение общей численности трудовых ресурсов.

«Ожидается, что в следующем году она составит 402,2 тысячи человек, а к 2023 году снизится до 394,3 тысячи, — пояснили в ведомстве. — Таково продолжение общей тенденции, которая прослеживалась и ранее: за последние два года показатель общей численности трудресурсов снизился на 18 тысяч человек».

В управлении уточнили, что согласно официальной методике расчета в число трудовых ресурсов включаются жители региона трудоспособного возраста. При этом учитываются как неработающие граждане, так и трудоустроенные подростки с 14 лет. Кроме того, в состав рабочей силы включают пенсионеров, которые и после выхода на пенсию продолжают трудиться. В расчет берут и трудовых мигрантов. Словом, речь идет обо всех тех гражданах, которые так или иначе могут быть вовлечены в экономику региона.

«Постепенное снижение наблюдается как в численности занятых в экономике, так и среди незанятых граждан трудоспособного возраста, — говорят в управлении труда. — Тенденция связана с общей убылью населения. Прогноз показывает, что в ближайшие годы распределение занятых в экономике граждан по видам экономической деятельности не претерпит существенных изменений».

По прогнозу, большая часть трудоспособных орловцев в ближайшие три года будет работать в сферах торговли, ремонта автотранспорта, на предприятиях обрабатывающих производств, в образовании и здравоохранении, сельском хозяйстве, строительстве и транспортном обслуживании.

ИА «Орелград»