Орловскому ТТП отдадут треть рынка пассажирских перевозок

С нового года в Орле будут работать 13 частных перевозчиков.

В Орле подвели итоги электронных аукционов по поиску подрядчиков для осуществления перевозок по городским маршрутам. Благодаря новой транспортной схеме МУП ТТП Орла усилит свои позиции на рынке пассажирских перевозок в городе. Об этом рассказал мэр Юрий Парахин на свой странице в соцсети.

В первом полугодии 2021 года транспортным обслуживанием горожан на 28 маршрутах займутся 14 перевозчиков, рассказал Парахин. 13 из них – частные компании. Роль трамвайно-троллейбусного предприятия серьезно расширили.

-Вот наглядная статистика: сейчас Трамвайно-троллейбусное предприятие занимает 12% автопарка всего города, а после этого аукциона — более 30%. Это не предел. Будем закупать новую технику, работать с водительским составом, улучшать качество транспортного обслуживания, — написал Парахин.

Глава города напомнил, что впереди — перекрытие Красного моста. «На 2,5 года работы нам понадобятся надежные перевозчики, которые не допустят срыва графиков или невыхода техники», — отметил он.

ИА «Орелград»