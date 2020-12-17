СК проверит гибель двух человек в пожаре под Орлом

17.12.2020 | 11:29 Новости, Происшествия

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Ведомство начало доследственную проверку.

СК по Орловской области объявил о начале доследственной проверки по факту смерти двух людей в пожаре в Троснянском районе.

Напомним, рано утром 17 декабря в деревне Турейка загорелся жилой дом. Пожарные обнаружили тела двух человек. Один из них – 65-летний мужчина, личность второй жертвы устанавливается. Строение выгорело изнутри на площади 40 квадратных метров.

— В настоящее время продолжается работа следователей на месте происшествия, устанавливается причина возгорания и другие обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе СК. — По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»

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