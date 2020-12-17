В ДТП на нечищеной трассе под Орлом пострадала женщина

17.12.2020 | 9:58 Новости, Происшествия

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Ее автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево.

Вчера, 16 декабря под Орлом произошло ДТП. Легковушка сошла с трассы и врезалась в дерево. В аварии есть пострадавший.

Как уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась около 14.00 в районе 13 километра трассы Знаменское-Узкое-Еленка. За рулем «Сузуки» ехала 58-летняя женщина. В ведомстве рассказали, что водитель не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Судя по фото с места аварии, дорога не почищена от снега.

Сообщается, что водитель получила травмы, медики назначили ей амбулаторное лечение.

 

ИА «Орелград»

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