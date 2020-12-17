В Орле открылась выставка в честь тренера Клавдии Наумовой

Поздравить почетную гражданку пришел спикер облсовета Леонид Музалевский

В Орловском краеведческом музее открылась выставка, посвященная юбилею заслуженного тренера России, почетной гражданки Орла Клавдии Наумовой. Об этом сообщила пресс-служба орловского облсовета.

Поздравить Наумову пришел спикер регионального заксобрания Леонид Музалевский. Он поблагодарил тренера за многолетнюю дружбу и назвал ее «человеком-легендой».

«Её достижения – это не только достояние Орловщины, а величие всего советского и российского спорта. Благодаря Клавдии Михайловне и её воспитанникам гимн нашей страны неоднократно звучал на самых крупных международных соревнованиях. Многие её ученики давно сами стали тренерами, разъехались в разные уголки России, продолжая дело своего наставника. Низко преклоняюсь перед талантом и мужеством этой женщины и говорю огромное спасибо за то, что она посвятила себя воспитанию не просто спортсменов, а достойных, ответственных людей, которыми гордится родной край», — сказал Музалевский.

На открытии выставки также присутствовали друзья и воспитанники Наумовой и чиновники. Автором выставки стала старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея Людмила Миндыбаева, ей помог биограф Наумовой Иван Молчанов.

«В экспозиции представлены личные вещи тренера, кубки и медали, завоёванные на соревнованиях самого высокого уровня. Значительная часть выставки посвящена воспитанникам Клавдии Михайловны, моментам их триумфа. Также в фотогалерее представлены семейные фото именинницы – её мама и папа. По фотографиям можно проследить этапы становления самой Клавдии Михайловны, как спортсмена и тренера. Широко представлены портретные фото», — рассказали в пресс-службе облсовета.

20 декабря в Орле стартуют всероссийские соревнования на Кубок заслуженного тренера России. Клавдия Наумова отметит 80-летие 23 декабря.

ИА «Орелград»