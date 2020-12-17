В Орле суд наказал 350 коронавирусных нарушителей

Статистику практики рассмотрения дел огласили в Орле.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, в текущем году судьями одного только этого суда было рассмотрено 555 административных дел, заведенных по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Напомним, ею предусмотрена ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Именно такой режим еще весной был введен губернатором и правительством на территории Орловской области.

Словом, речь идет о нарушении ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Сообщается, что всего в Железнодорожный райсуд в этом году поступило 640 дел данной категории, и все они были связаны с неиспользованием в общественных местах санитарно-гигиенической маски.

Из них 197 дел было возвращено и передано по подведомственности, а 11 дел было возвращено для устранения нарушений, препятствующих их рассмотрению. В то же время 351 правонарушитель был привлечен к административной ответственности. Так, 110 граждан получили наказание в виде административного штрафа, а 241 нарушитель отделался предупреждением.

«При назначении наказания судьями учитывались положения административного закона, данные о личности и имущественном положении привлекаемых лиц, их возраст, характер совершенного административного правонарушения, а так же отсутствие отрицательных последствий в результате допущенных правонарушений», — отметили в пресс-службе райсуда.

ИА «Орелград»