Виноватыми в мусорном коллапсе в Орле назвали чиновников

Прокурорское представление получил замгубернатора по ЖКХ.

Орловские чиновники, ответственные за сферу ЖКХ, не приняли необходимых мер, чтобы не допустить мусорного коллапса на территории области. К такому выводу пришла областная прокуратура. Глава регионального ведомства Владислав Малкин лично выехал на завод «ЭкоСити», чтобы разобраться в проблеме. Сразу после этого перед предприятием погасили долги и оно снова стало принимать мусоровозы.

Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, поводом для прокурорского посещения «ЭкоСити» стали публикации в местных СМИ. Как уже писал «Орелград», из-за долгов регоператора «Зеленая роща» завод «ЭкоСити» приостановил свою работу с 11 декабря. Мусоровозы компании-перевозчика «Экологистик» в субботу начали складировать ТБО на территории «Спецавтобазы» в Орле. Но после огласки в СМИ орловский мусор повезли во Мценск. «Зеленая Роща» пояснила, что «временные и вынужденные» изменения в территориальную схему вывоза отходов внесли с разрешения областного департамента ЖКХ. Жители Мценска эту инициативу власти восприняли в штыки, местные жители объявили дежурства и стали блокировать въезд мусоровозов в город.

Как пояснили в пресс-службе облпрокуратуры, на момент закрытия «ЭкоСити» 11 декабря «должностными лицами уполномоченных органов области надлежащие меры к урегулированию и стабилизации ситуации в сфере обращения с отходами своевременно не приняты». Прокурор внес представление Михаилу Панчеко, главе АО «Корпорация развития Орловской области», которая является учредителем «Зеленой рощи». Досталось и директору «ЭкоСити» Юрию Парахину, ему объявили предостережение о недопустимости нарушений закона. Также прокурорское преставление ушло в адрес замгубернатора Игоря Тинькова, который курирует сферу ЖКХ.

— Прокурор области потребовал от уполномоченных должностных лиц скорректировать работу и принять меры по обеспечению законности в этой сфере, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также Малкин потребовал активизировать расследование уголовного дело о хищениях денег при оплате работ по вывозу ТКО.

ИА «Орелград»