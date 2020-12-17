Виновнику ДТП с двумя погибшими дали 2,5 года тюрьмы

Орловский суд вынес приговор жителю Нарышкино.

Житель Нарышкино получил срок за аварию с двумя погибшими. Его признали виновником ДТП и хотят отправить в колонию-поселение.

Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, мужчина нарушил ПДД и совершил аварию, в результате которой двое человек погибли на месте, здоровью еще одного причинен тяжкий вред.

Суд Кромского района назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии-поселения. На этот же срок мужчине запретили садиться за руль.

ИА «Орелград»