Виновнику ДТП с двумя погибшими дали 2,5 года тюрьмы

17.12.2020 | 10:27 Новости, Происшествия

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Орловский суд вынес приговор жителю Нарышкино.

Житель Нарышкино получил срок за аварию с двумя погибшими. Его признали виновником ДТП и хотят отправить в колонию-поселение.

Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, мужчина нарушил ПДД и совершил аварию, в результате которой двое человек погибли на месте, здоровью еще одного причинен тяжкий вред.

Суд Кромского района назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии-поселения. На этот же срок мужчине запретили садиться за руль.

ИА «Орелград»

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