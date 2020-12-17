Всероссийские Тургеневские чтения проведут под Орлом

Участники представят современное прочтение тургеневских текстов.

Как сообщает Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», XXIX Всероссийские Тургеневские чтения состоятся в этом учреждении 28-29 января 2021 года. К участию приглашаются ученые и специалисты, работающие над рядом определенных организаторами тем. В частности, одна из таких тем определена как «Современное прочтение тургеневских текстов».

Кроме того, участники форума обсудят современные проблемы художественного перевода произведений Ивана Тургенева, способы популяризации его творчества, как и творчества других писателей-классиков XIX века. Предметом обсуждения станут и такие вопросы как формирование совместного образовательного пространства музея и школы и модели взаимодействия литературных музеев с обществом.

Обсудить на форуме также планируется проблемы продвижения литературных музеев в качестве объектов музейного туризма и организации выставок и мемориализации наследия писателей. К примеру, выставка, по мнению организаторов, может выступать в роли площадки для экспозиционных экспериментов.

Этим список предложенных для обсуждения тем далеко не исчерпывается. Например, специалисты поговорят о великой реформе и русской литературе XIX века – данная тема будет приурочена к 160-летию отмены крепостного права в России. Поговорят и о роли Полины Виардо в жизни и творчестве Ивана Тургенева.

ИА «Орелград»