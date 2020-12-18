Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 19 тысяч

18.12.2020 | 10:59 Новости, Общество

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За сутки диагноз подтвердился у 176 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 19 тысяч и достигло 19 046, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 176 человек.

Вместе с тем за день скончались 3 пациента с подтвержденным COVID-19, количество летальных исходов выросло до 236. Выздоровели 223 человека за сутки (17 047 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 791 220, за сутки диагноз подтвердился у 28 552 человек. С начала пандемии выздоровели 2 228 633 пациента (+26 093), умерли 49 762 (+611).

ИА «Орелград»

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